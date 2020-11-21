Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile aldatması gerçeğini anlattı

"Ben markası olan bir kadınım. İftira atıyorlar markamı zedelemeye çalışıyorlar. Bana iftira attılar laf söylediler ama ben kendi markamı tanıtıyorum. Burası benim ekmeğim. Çok para kazanan biri olmasaydım bu kadar konuşulmazdım. Hep mal varlığım yüzünden. Susuyorum...''