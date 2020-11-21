Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile aldatması gerçeğini anlattı
Selin Ciğerci'yi kocası Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer ile aldattığı öne sürüldü. Hatta Ciğerci'nin Emirbayer'in boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği iddia edildi. Ciğerci, olayın kurgu olduğunu ağlayarak anlattı.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Selin Ciğerci hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini Survivor'ın eski yıldızı Melisa Emirbeyer ile aldatması üzerine Ciğerci'nin tehdit ve hakaret ettiği söylendi. İddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Ciğerci'nin Emirbayer'in boğazına bıçak dayadığı yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını söylendi.
Dün hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Selin Ciğerci, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlar sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ciğerci, şunları söyledi:
"Ben markası olan bir kadınım. İftira atıyorlar markamı zedelemeye çalışıyorlar. Bana iftira attılar laf söylediler ama ben kendi markamı tanıtıyorum. Burası benim ekmeğim. Çok para kazanan biri olmasaydım bu kadar konuşulmazdım. Hep mal varlığım yüzünden. Susuyorum...''
''Lütfen ya buralardan mı gideyim, çalışmayayım mı? Kimseyle uğraşmadım ben. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip yerden yere vuruyor.''