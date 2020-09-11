Selin Ciğerci Demet Akalın'la pişti olunca kocası Gökhan Çıra'yı bakın nasıl kullandı

Ciğerci, konuya ilişkin eşi Gökhan Çıra'yı bahane ederek şunları söyledi:

''Ben iş için geldim buraya. Kimseyle görüşmedim. Dünyada korona gibi bir problem var. Allah herkesi mutlu etsin. Ama ben kimseye ne küsüm ne kırgınım. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor.''