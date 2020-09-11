Selin Ciğerci Demet Akalın'la pişti olunca kocası Gökhan Çıra'yı bakın nasıl kullandı
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Selin Ciğerci, Demet Akalın'la aynı mekanda pişti olunca eşi Gökhan Çıra'yı bahane ederek durumdan sıyrılmak istedi.
Demet Akalın'la ilk olarak kendi kına gecesinde sorun yaşayan Selin Ciğerci, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı ve basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Selin Ciğerci'ye eski dostu Demet Akalın'la aynı mekanda pişti olması soruldu.
Ciğerci, konuya ilişkin eşi Gökhan Çıra'yı bahane ederek şunları söyledi:
''Ben iş için geldim buraya. Kimseyle görüşmedim. Dünyada korona gibi bir problem var. Allah herkesi mutlu etsin. Ama ben kimseye ne küsüm ne kırgınım. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor.''
Ciğerci, bu açıklamasının gündem olmasının ardından ise sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Bahanelerin en güzeli" yorumunda bulundu.
Araları neden bozuldu?: Selin Ciğerci'nin kına gecesine katılan Demet Akalın, geceden eğlenceli kareleri önce sosyal medya hesabından paylaşmış, daha sonra ise tüm paylaşımları silmişti.