Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmek istediğini ailesine bakın nasıl anlatmış
Gökhan Çınar'ın Exxen'de sunduğu Katarsis programına katılan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirmek istediğini ailesine nasıl açıkladığını anlattı.
Eskiden YouTube'da yayımlanan ardından Acun Ilıcalı ile anlaşan Gökhan Çınar'ın artık Exxen'de sunduğu Katarsis programının son konuğu Selin Ciğerci idi. Ciğerci, programda cinsel yöneliminin değişik olduğunu ilk ne zaman fark ettiğini ve ailesine nasıl açıkladığını anlattı.
Gökhan Çınar'ın yönelimini, varoluşunu ilk ne zaman fark ettiği sorusu üzerine o zamanları anlatan Selin Ciğerci, "İlk okula gidiyordum. Ben etekli önlük istiyordum. Kötü bir şey istemiyorum. İnsanlar bazen yargılıyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Herkes izlerken 'Allahım bizden uzak' diyebiliyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Bak gayet düzgün bir insanım" dedi.
Çocukken, okulda da sokakta da hep lakap takıldığını söyleyen Ciğerci, "Hiç sinirlenmiyordum. Kendimi kötü hissediyordum. Onlardan faklı olduğumu biliyorum. Ama neden böyle olduğunu bilmiyorum. Kızlarla dost olduğumu, arkadaş olduğumu, onlarla daha iyi anlaştığımı biliyorum. Ama tabii ki erkekler dalga geçtiği zaman umursamıyordum." şeklinde çocukken yaşadığı günleri anlattı.
Çocukken, okulda da sokakta da hep lakap takıldığını söyleyen Ciğerci, sözlerine şöyle devam etti:
"Hiç sinirlenmiyordum. Kendimi kötü hissediyordum. Onlardan faklı olduğumu biliyorum. Ama neden böyle olduğunu bilmiyorum.''