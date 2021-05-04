Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmek istediğini ailesine bakın nasıl anlatmış

Gökhan Çınar'ın yönelimini, varoluşunu ilk ne zaman fark ettiği sorusu üzerine o zamanları anlatan Selin Ciğerci, "İlk okula gidiyordum. Ben etekli önlük istiyordum. Kötü bir şey istemiyorum. İnsanlar bazen yargılıyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Herkes izlerken 'Allahım bizden uzak' diyebiliyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Bak gayet düzgün bir insanım" dedi.