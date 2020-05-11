Selin Ciğerci canlı yayınında rezillik! Cinsel organını gösterdi

Selin Ciğerci, Instagram canlı yayınını açtı ve takipçilerini de canlı yayına alarak sohbet etmeye başladı o anlarda bir takipçisinin yaptığı rezillik ise görenleri çıldırttı. Selin Ciğerci, Twitter'da TT haline geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapananlar, sosyal medyaya daha da yöneldi. Ünlü isimlerin hayranlarıyla iletişimde kalması için de tek yöntem sosyal medya oldu. Durum böyle olunca Instagram canlı yayınları arttı. Selin Ciğerci de gününün birçok vaktini Instagram'da geçirmeye başladı ve zaman zaman takipçileriyle Instagram canlı yayınında sohbetler etmeye başladı.

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Ciğerci, dün yine bir Instagram canlı yayınına katılmak isteyen takipçilerini canlı yayına kabul etti ve beraber sohbet etmeye başladılar. Bir takipçisi ise ''Abla çok önemli bir soru soracağım'' diyerek canlı yayına katılmak istedi. 

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Selin Ciğerci de bu takipçisini canlı yayına alınca ise başına herkesi şoke eden bir olay geldi. Ciğerci'nin canlı yayına aldığı sosyal medya kullanıcısı yayına cinsel organını açarak bağlandı.

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Birden panik olan ve öfkelenen Selin Ciğerci, cinsel organını gösteren şahısı hemen yayından attı. Gözyaşlarına boğulan Selin Ciğerci, o sosyal medya kullanıcısına demediğini de bırakmadı. 

İşte Selin Ciğerci'nin açıklamaları

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