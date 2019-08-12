Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor taşıyıcı anneyle dudak uçuklatan fiyata anlaştı

Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor taşıyıcı anneyle dudak uçuklatan fiyata anlaştı

Cinsiyet değiştirmesinin ardından futbolcu Gökhan Çıra ile evlenme kararı alan Selin Ciğerci, bebek sahibi olmak için taşıyıcı anne ile görüşmeye Kıbrıs'a gidiyor.

Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor taşıyıcı anneyle dudak uçuklatan fiyata anlaştı - Sayfa 1

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın evlilik teklifini kabul etmesinin ardından harekete geçti. Bebek sahibi olmayı çok isteyen Ciğerci, Kıbrıs'ta bir taşıyıcı anne ile anlaştı.

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Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor taşıyıcı anneyle dudak uçuklatan fiyata anlaştı - Sayfa 2

2. Sayfa'nın haberine göre Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile taşıyıcı annelik için Kıbrıs’a gitmeye karar verdi. Ciğerci burada taşıyıcı anne yönemiyle evlat sahibi olacak. 

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Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor taşıyıcı anneyle dudak uçuklatan fiyata anlaştı - Sayfa 3

150 bin TL: Haberin yayılmasının ardından takipçilerinden Ciğerci'ye tebrik mesajları yağdı. Öte yandan Selin Ciğerci'nin taşıyıcı anneye 150 bin TL ödemesi bekleniyor.

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Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor taşıyıcı anneyle dudak uçuklatan fiyata anlaştı - Sayfa 4

Taşıyıcı anne ne demek?: Çocuğu olmayan bir kadının yerine tüp bebek yöntemiyle çocuk dünyaya getiren ve bebeği o kadına veren anneye 'taşıyıcı anne' denir.

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