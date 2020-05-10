Selin Ciğerci Anneler Günü'nde annesini paylaştı! Notu duygulandırdı

Seni bırakıp giderken 5 sene diye gitmemiştim ama evden her şey 2-3 güne düzelir diye terk etmiştim. O günler yaşadığımız en büyük sınavdı annecim ama bir geldim tam geldim bak 1 dakika kendimi unutturmadım aradaki uçup giden yılları bir şekilde kapatmaya çalıştım sizler çok hassas sizler çok yürekli sizler çok güçlü sizler hep affedici sizler hep evlatlarını ne olursa olsun bırakmayanlar sizler... Saymakla bitmez. ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN."