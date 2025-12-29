Selim Soydan'dan Hülya Koçyiğit itirafı: "En büyük şansım"
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Selim Soydan, canlı yayında kumar oynadığını itiraf etti ve eşi Hülya Koçyiğit'in hayatta en büyük şansı olduğunu belirtti. İşte Soydan'ın samimi açıklamaları...
Soydan, Koçyiğit ile evliliklerinin ilk yıllarında kumar oynadığını ve bu hatadan Koçyiğit sayesinde döndüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Yeşilçam'ın Kraliçesi Hülya Koçyiğit ve spor camiasının duayen isimlerinden Selim Soydan, Lider Haber TV'de yayınlanan Neşe Berber'in sunduğu Soruyoruz programının canlı yayın konuğu oldu. Koçyiğit ve Soydan, programda geçmiş yaşantılarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Selim Soydan, eşi Hülya Koçyiğit ile ilgili konuşurken, "Hülya Hanım'ı gördüğüm gibi, şansım döndü benim. Hülya Hanım hayatta en büyük şansımdır. Çünkü ben çok aşırı bir insandım, yaramazdım. Maalesef kötü bir huyum vardı. Kumarı çok severdim. Tam 57 sene geçti. Demek ki bunları söyleyebilecek güçteyim. Yapmış olduğum hatalardan arındım sonra" ifadelerini kullandı.