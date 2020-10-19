Selim Erdoğan hapisten izinli çıktı yaşadıklarını anlattı: Devlet pandemide bize iyi baktı

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, şükretmenin çok önemli olduğunu söyledi. Gençlerin uyuşturucudan uzak durması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem. Çok üzgünüm. Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Benim de kızım var. Allah'ım tüm gençleri korusun. Bakın ben uyuşturucudan dolayı yıllardır hapis yatmış biri olarak şunu açıkça söyleyeyim; çok iyi mücadele ediyor devletimiz. Genç nesilleri korumak için bunu yapması gerekiyor."