Selim Erdoğan hapisten izinli çıktı yaşadıklarını anlattı: Devlet pandemide bize iyi baktı
Uyuşturucu yüzünden 2017'de hapsi giren oyuncu Selim Erdoğan, pandemi sürecinde hapisten izinli olarak çıktı. Erdoğan, muhalefeti eleştirdi Ak Parti'yi övdü.
Selim Erdoğan, 2017 yılından bu yana bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıktı. 3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı.
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, şükretmenin çok önemli olduğunu söyledi. Gençlerin uyuşturucudan uzak durması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem. Çok üzgünüm. Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Benim de kızım var. Allah'ım tüm gençleri korusun. Bakın ben uyuşturucudan dolayı yıllardır hapis yatmış biri olarak şunu açıkça söyleyeyim; çok iyi mücadele ediyor devletimiz. Genç nesilleri korumak için bunu yapması gerekiyor."
- Uyuşturucudan dolayı ceza almış biri olarak bunu söylemeniz çok önemli...
+ Samimi düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Gençleri korumak için çok ciddi bir mücadele gerekiyor. Ve devletimiz bu konuda çok haklı ve iyi bir mücadele yürütüyor. Kendi evladımı da düşünerek bunu belirtiyorum...
Gençlere buradan tekrar tekrar söylemek istiyorum; lütfen uyuşturucudan uzak durun, kullanan insanlarla görüşmeyin. Dünyayı yakından takip ederek, kendinizi her gün daha fazla geliştirmeye çalışın.