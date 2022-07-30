Selena'nın Hades'iydi, Sinan Çalışkanoğlu'ndan yıllar sonra gelen 'Selena' itirafları
Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi. Selena dizisinde Hades karakterini canlandıran ünlü oyuncu 'Selena' dizi ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.
2006 yılında ATV ekranlarına yayınlanan ve ilginç konusu ve usta oyuncularıyla dikkat çeken Selena dizisinin Hades'i Sinan Çalışkanoğlu Nişantaşı'da görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Çalışkan dizide canlandırdığı rol ve algılar hakkında açıklamalar yaptı.
Sinem Kobal'la başrol paylaştığı Selena dizisinde canlandırdığı Hades karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu uzun bir süredir ekranlardan uzaktı.
Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerle sohbet eden Çalışkanoğlu 'Selena' adlı dizide canlandırdığı 'Hades' karakteri hakkında konuştu.
'Hades' karakterinin film olması için o dönem konuşulduğunu ancak daha sonra vazgeçildiğini anlatan Çalışkanoğlu, "Bence bir film olabilir yani o dönem oyuncak bebekleri bile yapıldı. Film yapılması için konuşuldu ve vazgeçildi" dedi.