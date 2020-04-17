Selena ile tanınmıştı değişimi şok etti kendine hayran bıraktı!
Bir dönem en çok izlenen yapımlar arasında olan Selena dizisinin Kıvılcım'ı çok değişti. İşte son haliyle dikkat çeken Hazal Şenel'in değişimi!
Dizide kuzenlerine rahat nefes aldırmayan kötü karakter Kıvılcım'a hayat veren Hazal Şenel son haliyle dikkat çekti.
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13 yaşındayken atv dizisi 'Selena'yla şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel büyüdü.
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Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şenel'in fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.
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Şenel, Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani ile birlikte.Yıllar önce Pis Yedili adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan çift, gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.
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