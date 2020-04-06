Selena Gomez Miley Cyrus ile canlı yayında itiraf etti bipolar teşhisi konulmuş
Selena Gomez, Miley Cyrus ile yaptığı canlı yayında depresyon sebebinin bipolar olduğunu itiraf etti. Gomez, hem dehşete düştüğünü hem de rahatladığını ifade etti.
Justin Bieber ile yaşadığı aşk ile sürekli gündeme gelen Selena Gomez'in son zamanlarda depresyonla başı dertteydi. Gomez, sebebini ise ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile beraber yaptığı canlı yayınla itiraf etti.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendini izole eden Selena Gomez, ruh sağlığıyla ilgili konulardan bahsetti.
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Selena Gomez, kendisine kısa süre önce bipolar teşhisi koyulduğunu söyledi.
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Gomez, hastalığını duyduğundaki duygularını, “Hem dehşete düştüm hem de rahatladım. Sonunda neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiğimi öğrendim” diye ifade etti.
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