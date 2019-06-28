Selena Gomez Instagram'ı sildi Instagram CEO'sundan geri dön çağrısı

Bunun üzerine Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri'yi harekete geçti. Ünlü şarkıcının uygulamayı silmesinin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen ve bu durumun kendisini depresif hissettirdiğini söyleyen Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri yeni bir mesaj daha verdi.