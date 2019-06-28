Selena Gomez Instagram'ı sildi Instagram CEO'sundan geri dön çağrısı
Sosyal medya hesabı Instagram'da en çok takip edilenler arasında olan Selena Gomez, Instagram uygulamasını sildiğini duyurmuştu. Instagram CEO'su Adam Mosseri'den Gomez'e mesaj.
Selena Gomez, sosyal medya hesabı Instagram'da en çok takip edilenler arasında 3. sırada yer almasına rağmen uygulamanın sağlığını olumsuz etkileyerek sildiğini duyurmuştu. Hatta Gomez, "Benim neslimi asıl mahveden sosyal medya oldu." ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri'yi harekete geçti. Ünlü şarkıcının uygulamayı silmesinin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen ve bu durumun kendisini depresif hissettirdiğini söyleyen Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri yeni bir mesaj daha verdi.
BBC Radio 1 Newsbeat programına açıklama yapan ve Gomezile özel bir işbirliği yapmaya açık olduğunu söyleyen Mosseri, sözlerini söyle sürdürdü:
“Eğer platform ile ilgili özel bir şeyi beğenmiyorsa bunu konuşmak isterim. Biz eleştiriye açığız, bunu tartışmayı isterim.”