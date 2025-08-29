Selena Gomez evleniyor! İşte bekarlığa vedasından muhteşem görüntüler...
Bir yıldır müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşayan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.
32 yaşındaki Selena Gomez, 36 yaşındaki müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'dan geçen aralık ayında evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.
Gomez evlenme teklifi aldığı anları Instagram'da "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla yayınlamıştı.
Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulunmuştu.
Benny Blanco ile önümüzdeki ay nikâh masasına oturacaĞI konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi.
