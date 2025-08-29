BIST 11.367
Selena Gomez evleniyor! İşte bekarlığa vedasından muhteşem görüntüler...

|
Bir yıldır müzik yapımcısı Benny Blanco ile aşk yaşayan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

Selena Gomez evleniyor! İşte bekarlığa vedasından muhteşem görüntüler... - Resim: 1

32 yaşındaki Selena Gomez, 36 yaşındaki müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'dan geçen aralık ayında evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Selena Gomez evleniyor! İşte bekarlığa vedasından muhteşem görüntüler... - Resim: 2

Gomez evlenme teklifi aldığı anları Instagram'da "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla yayınlamıştı.

Selena Gomez evleniyor! İşte bekarlığa vedasından muhteşem görüntüler... - Resim: 3

Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulunmuştu.

Selena Gomez evleniyor! İşte bekarlığa vedasından muhteşem görüntüler... - Resim: 4

Benny Blanco ile önümüzdeki ay nikâh masasına oturacaĞI konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi.

