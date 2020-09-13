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Selena Gomez çıplaklığa zorlandım deyip açıkladı! İtirafı olay oldu

Çocuk yaşlarda müzik dünyasına adım atan Selena Gomez'den şok bir itiraf geldi.

Justin Bieber ile yaşadığı aşk ile sürekli gündeme gelen Selena Gomez'in son zamanlarda depresyonla başı dertteydi. 28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Müzik dünyasına çocuk yaşta iken atılan Selena Gomez'in söyledikleri kısa sürede magazin dünyasına gündem oldu. 

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Gomez, "Daha yetişkin görünmem için çok baskı gördüm. Seksi kıyafetler giymeye zorlandım. Çıplaklığa zorlandım." dedi.

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Bu samimi itiraflar üzerine Selena'ya hayranlarından destek yağdı.

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