Selen Seyven sessiz sedasız evlendi sosyal medyadan böyle duyurdu
Star TV'de bir dönem yayımlanan Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven, bir süredir birlikte olduğu Baran Yıldırım'la dün akşam sessiz sedasız evlendi.
Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Baran Yıldırım ile dün sessiz sedasız evlendi.
Eşiyle düğün töreninden bir fotoğraf paylaşan oyuncu "Biz evlendik. Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemizin eşliğinde" dedi. Seyven paylaşımında düğün organizasyonunda emeği geçenlere de tek tek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Selen Seyven: 2 Nisan 1986'da Ankara'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Bursalıdır. Yönetmen Ezel Akay'ın yeğeni olan Selen Seyven, Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan güzel oyuncunun 2007 yılında Genco dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile yıldızı parladı. Selen Seyven, sonrasında Kocamın Ailesi dizisinde başrol oynamış ve tanınırlığı daha da artmıştır.