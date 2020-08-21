Selen Seyven sessiz sedasız evlendi sosyal medyadan böyle duyurdu

Eşiyle düğün töreninden bir fotoğraf paylaşan oyuncu "Biz evlendik. Kendi aramızda, güzel dostlarımız ve canımız ailemizin eşliğinde" dedi. Seyven paylaşımında düğün organizasyonunda emeği geçenlere de tek tek teşekkür etmeyi ihmal etmedi.