Selen Gülel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı; O hayal gerçek oldu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sürpriz yaşarken, Selen Gülel, o anları anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla dün öğle saatlerinde bir araya geldi.
Erdoğan'ın, Rize’de 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel de 18 yıl sonra karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük sürpriz yaşadı. Erdoğan’ın o yıllarda kucağına aldığı Selen bebekle çekilmiş fotoğraf karesi törene damga vurdu.
Artvinli laborant Selma ile özel sektörde çalışan Enis Gülel’in kızı olan Selen, 15 Temmuz 2003’te Rize’de dünyaya geldi. O gün Rize’de Sayınur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi’nin açılışına katılan dönemin Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat önce dünyaya gelen Selen bebeği kucağına aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
18 yaşına gelen ve başarılı bir sporcu olan Selen Gülel, modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu oldu.