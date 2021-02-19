Selen Gülel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sürpriz fotoğrafın detayları ortaya çıktı; O hayal gerçek oldu

Erdoğan'ın, Rize’de 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel de 18 yıl sonra karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük sürpriz yaşadı. Erdoğan’ın o yıllarda kucağına aldığı Selen bebekle çekilmiş fotoğraf karesi törene damga vurdu.