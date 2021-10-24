Selen Görgüzel'in kızı aşk kaçağında yakalandı panik hallerine bakın!
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan kızı İlknaz Bektaş, aşk kaçamağında yakalandı. Kameraları gören çift zor anlar yaşadı.
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan olan kızı İlknaz, yanında erkek arkadaşı ile Bebek'te görüntülendi. Patlayan flaşlar hem İlknaz'ın hem de arkadaşının panik dolu anlar yaşamasına neden oldu. Öyle ki İlknaz Bektaş'ın erkek arkadaşı flaşları görünce çıktığı mekana geri kaçmak zorunda kaldı.
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı İlknaz Bektaş, Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Güzel oyuncunun yanında bir erkek arkadaşı da vardı. İkili, mekan çıkışında patlayan flaşlar karşısında büyük bir şok yaşadı.
Kendisini mekana geri attı:
Basın mensuplarını görünce şoke olan 22 yaşındaki İlknaz Lauren Bektaş'ın yanındaki arkadaşı, kendisini mekana geri attı.