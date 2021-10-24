Selen Görgüzel'in kızı aşk kaçağında yakalandı panik hallerine bakın!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in ilk eşi Yılmaz Bektaş'tan olan kızı İlknaz, yanında erkek arkadaşı ile Bebek'te görüntülendi. Patlayan flaşlar hem İlknaz'ın hem de arkadaşının panik dolu anlar yaşamasına neden oldu. Öyle ki İlknaz Bektaş'ın erkek arkadaşı flaşları görünce çıktığı mekana geri kaçmak zorunda kaldı.