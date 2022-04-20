Selen Görgüzel'in bilinmeyen gerçeği meğer ismi başkaymış! Mahkemeye başvurdu sildirdi
Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini 18 Mart tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Nüfus Müdürlüğü ile ilgili yeni bir mahkeme haberleriyle gündeme geldi.
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği geçtiğimiz ay bitti. Avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvuran 55 yaşındaki yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.
Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.
Unutulmaz anılar biriktirdik: Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.
Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çift, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.