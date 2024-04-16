Selen Görgüzel’i çıldırtan yorum! Çok "hadsizce!"
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, sosyal medyada kendisine gelen ‘yavrum’ mesajı ile adeta çılgına döndü. Görgüzel, yapılan bu yorumun çok hadsizce olduğunu belirtti.
Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, magazin dünyasının gündeminden düşmüyor.
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"ERKEK SPERMİ CİLDİ BESLİYOR"
Hem açıklamalarıyla hem de yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Görgüzel, son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' diyen Görgüzel bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.
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"YAVRUM BENİM HARİKASIN YERİM SENİ"
Şarkıcı bu kez takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
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Bir takipçisi şarkıcının paylaşımının altına 'Yavrum benim harikasın yerim seni' yazdı.
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