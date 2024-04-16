Selen Görgüzel’i çıldırtan yorum! Çok "hadsizce!"

"ERKEK SPERMİ CİLDİ BESLİYOR"

Hem açıklamalarıyla hem de yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Görgüzel, son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' diyen Görgüzel bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.