Selen Görgüzel yatak odasında pozlar paylaştı! Fotoğraflarıyla hayranlarına 'Off' çektirdi

Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren şarkıcı Selen Görgüzel sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündemde yerini koruyan isimlerden. Ünlü isim şimdi de yatak odasında verdiği pozlarla gündeme düştü.