Selen Görgüzel yatak odasında pozlar paylaştı! Fotoğraflarıyla hayranlarına 'Off' çektirdi
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatakta pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Görgüzel yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren şarkıcı Selen Görgüzel sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündemde yerini koruyan isimlerden. Ünlü isim şimdi de yatak odasında verdiği pozlarla gündeme düştü.
Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir evli olduğu oyuncu Hamdi Alkan ile boşanmıştı.
Hayatına devam eden güzel sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve eski evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.
Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak pozu veren Görgüzel, sosyal medyada adeta olay yarattı.