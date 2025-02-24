Selen Görgüzel yaşadığı travmayı anlattı: "Yönetmenin yatağına yatmadım diye..."
Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'e katıldığı bir programda, sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı soruldu. Görgüzel yaşadığı travmatik süreci anlatırken, kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu olan Selen Görgüzel yine açıklamalarıyla dikkat çekti.
Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra paylaşımlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, "Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor,” diyerek sitem etti.
Tiyatroya ve sanata emek veren bir oyuncu olarak projelerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Görgüzel, magazin dünyasında sanattan çok dış görünüşün ön planda olmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.
Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna olay bir yanıt verdi.