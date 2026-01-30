BIST 13.722
|
Selen Görgüzel cephesinden flaş gelişme! Uyuşturucu testinin sonucu açıklandı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucu kamuoyuna yansıdı. İşte detaylar...

Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında Selen Görgüzel'de gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu testi için örnek alınan ve ifadesi alınan Görgüzel'in beklediği sonuç geldi. Ünlü ismin uyuşturucu testinin sonucu açıklandı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.

Görgüzel’e “fuhuş” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Görgüzel,  şu ifadeleri kullanmıştı: ''Her şey zamanını bekler... Elbette anlatacaklarımız var, şimdilik tarihin içinden geçiyoruz."

