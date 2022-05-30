Selen Görgüzel boşanma sürecini anlattı: Alkan'ın ailesinden kimse aramadı!
Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini 2,5 ay önce tek celsede bitiren Selen Görgüzel konuk olduğu programda boşanma sürecini anlattı. Görgüzel "Bu sürecin kariyerimde sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.
Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma'da Hamdi Alkan ile nikah masasına oturdu. 8 yıldır birlikte olan çift, 2,5 ay önce tek celsede boşandı. Evliliği 10 dakikada biten Görgüzel, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
"Kariyerimde sorun olmaz"
Biten evliliği hakkında konuşan Görgüzel, "2,5 ay önce boşandık. Bu sürecin benim oyunculuk kariyerimde sorun olacağını düşünmüyorum.
"Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem. Bir süre geçtikten sonra olabilirim."
"İlişkimiz akrabalığa dönüştü"
"Hamdi Alkan'la ilgili bir şey gördüğümde sanki ayrılmamışız ama ayrı gibiyiz de. Boşanmadan önce ilişkimiz akrabalığa dönmüştü" şeklinde konuştu.