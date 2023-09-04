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Selde kayboldu! Asel bebek için jandarma, AFAD seferber oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Selde kayboldu! Asel bebek için jandarma, AFAD seferber oldu

AKSARAY'da dün akşam başlayan sağanak sonrası Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selde kayboldu! Asel bebek için jandarma, AFAD seferber oldu

Olayın yaşandığı yola paralel akan kanal boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ve jandarma ekiplerine, Antalya AFAD'dan gelen 15 kişilik dalgıç ekibi de katıldı.

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Selde kayboldu! Asel bebek için jandarma, AFAD seferber oldu

Aramanın yapıldığı kanalda 70 kişiden oluşan ekip, "sondalama" yöntemiyle Asel bebeği arıyor.

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Selde kayboldu! Asel bebek için jandarma, AFAD seferber oldu

Öte yandan bebeğin annesi Hayriye Balcan'ın hastaneden bu sabah taburcu edildiği öğrenildi.

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Selde kayboldu! Asel bebek için jandarma, AFAD seferber oldu

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde dün akşam yaşanan sel sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

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