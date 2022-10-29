Selda Bağcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı jesti
Usta sanatçı Selda Bağcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlaması sebebiyle Üsküdar Meydanı’nda vereceği konserden herhangi bir ücret talep etmedi.
Yurdun birçok bölgesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle günün ilk saatlerinde kutlanmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl İstanbul'da olacak kutlamaların kutlamaların merkezinin Üsküdar olacağını açıkladı.
Yapılacak olan etkinliklerde Anadolu Ateşi dans gösteriminin ardından sanatçı Selda Bağcan şarkılarını söyleyecek.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda da saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri “Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet” vatandaşlar ile buluşacak.
İBB Kültür AŞ’nin düzenlediği konserlerde de Eyüp Haliç Etkinlik Alanı’nda saat 20.30’da Tuğkan, Sultanbeyli Kent Meydanı’nda saat 20.30’da Yüksek Sadakat, Kağıthane Sadabat Parkı’nda saat 20.30’da Samida sahneye çıkacak.