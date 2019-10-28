Selda Bağcan metroda görüntülendi Ebru Polat'ın yorumu alay konusu oldu
Selda Bağcan'ın önceki gün sosyal medyada yayılan metroda çekilmiş fotoğrafı paylaşım rekoru kırarken, fotoğrafın altına şarkıcı Ebru Polat'tan ilginç bir yorum geldi.
Türkiye ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Selda Bağcan, Harbiye'de konser vermesinin ardından haftalar sonra ilk kez gündeme geldi. Bağcan'ın sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı, ilginç yorumların yapılmasına neden oldu.
Önceki gün, 2.sayfa’nın Instagram hesabından “Metroda bir star; Selda Bağcan” notu ile bu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni gelirken, yüzlerce de yorum yapıldı.
O yorumlardan bir tanesi ise şarkıcı Ebru Polat'a aitti. Polat, fotoğrafın altına Ne olacak ki… Ben dün New York’ta hep metroyla gezdim. Hepimiz biniyoruz” yorumunu yazdı. Bu yorumun altına ise Ebru Polat'la alay edildi.
Peki Selda Bağcan kimdir?
Selda Bağcan 1948; Muğla doğumlu, Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisi. Türk halk müziğinin ve protest müziğin önde gelen adlarından biri olan Selda Bağcan, müzik yaşamına 1971'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği öğrencisiyken başladı