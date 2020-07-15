Selçuk Yöntem Tuvana Türkay ile arasındaki ilişkiyi açıkladı! Fotoğraf olay yaratmıştı
Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay'ın doğum günü için paylaştığı mesajla ilgili ilk kez konuştu ve aralarındaki ilişki söyledi.
Usta tiyatrocu Selçuk Yöntem, önceki akşam 67'nci yaş gününü dostlarıyla kutladı. Cihangir’deki Sur Balık’ta kutlama yapan oyuncuya, Okan Bayülgen, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ gibi yakın arkadaşları eşlik etti.
Tuvana Türkay ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Usta oyuncu Selçuk Yöntem'in doğum günü için paylaşım yapan Türkay, fotoğrafını önce paylaştı ardından ise sildi.
29 yaşındaki Tuvana Türkay'ın paylaştığı fotoğraf ve yazı sosyal medyada 'Aşkını ilan etti' şeklinde yorumlandı.
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'i etiketlediği paylaşımında, "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu yazdı.