Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl Yaşar İpek'ten açıklama

Müjdeli haber Yaşar İpek'ten geldi

Alişan’ın erkek kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, bir süredir Koronavirüs tedavisi için İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Son olarak durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş" açıklamasını yaptı. Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.