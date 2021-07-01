Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl Yaşar İpek'ten açıklama
Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş korona olmasının ardından kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Yaşar İpek, kardeşi koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Alişan'ı ziyaret etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bugün Instagram'dan yaptığı paylaşımla Tektaş için dua istediğini belirterek, Selçuk Tektaş'un son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
Müjdeli haber Yaşar İpek'ten geldi
Alişan’ın erkek kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, bir süredir Koronavirüs tedavisi için İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Son olarak durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Çok şükür güzel birkaç haber var. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş" açıklamasını yaptı. Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Tektaş için dua istedi.
Akalın duanın gücüne cok inandığını ifade ederek, takipçilerinden topluca dua etmelerini istedi.
Yediği içtiği ayrı gitmeyen kardeşi Selçuk Tektaş’ın hastalık haberini alan Alişan ve Buse Varol adeta yıkıldı. Koronavirüs kapan Selçuk Tektaş’ın hastalığı ağır ilerlemeye başlayınca özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alişan ve ailesi hastane kapısının önünden bir an olsun ayrılmıyor.