Selçuk İnan apar topar Galatasaray'ın kamptan ayrıldı! İşte nedeni

"Sağlık durumu iyi Allah'a şükür"

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine, "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken, annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı.