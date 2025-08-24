Selçuk Bayraktar'dan SİHA açıklaması! BAYKAR dünyanın en büyüğü...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında gerçekleşen programda konuştu. Bayraktar "Mavi Vatan'ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi." dedi.

N SOSYAL MESAJI

Bayraktar "N Sosyal'e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan'ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var." ifadesini kullandı.