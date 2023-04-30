Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu izleyip eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte selamlayan Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" dedi.
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecan veren bir paylaşım yaptı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılealma, dünya havacılık tarihine damga vurmaya devam ediyor.
İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.
Uçuşu izleyip eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte selamlayan Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" dedi.