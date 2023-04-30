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Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu izleyip eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte selamlayan Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" dedi.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecan veren bir paylaşım yaptı.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılealma, dünya havacılık tarihine damga vurmaya devam ediyor.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

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Selçuk Bayraktar paylaştı! Teknofest'te tarihi uçuş: Nefes kesen görüntüler...

Uçuşu izleyip eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte selamlayan Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" dedi.

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