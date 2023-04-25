Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma uçuş testinde bir ilke daha imza attı!

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, uçuş testi kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.