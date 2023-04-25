Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma uçuş testinde bir ilke daha imza attı!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma ve Akıncı’nın kol uçuşu yaptığı görüntüleri paylaştı. Bayraktar, "Dünya havacılık tarihinde bir ilk Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" dedi.
Baykar’ın tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında Bayraktar KIZILELMA bir ilke imza atarak Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma ve Akıncı’nın kol uçuşu yaptığı görüntüleri "Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" ifadeleriyle paylaştı.
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, uçuş testi kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.
Seri üretim 2024’te başlıyor
Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs günleri arasında TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı’nda vatandaşla buluşacak olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.