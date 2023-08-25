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Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi

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Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, davet üzerine ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da teknik incelemelerde bulundu. Bayraktar, gemide görevli ABD'li subaylara Bayraktar TB3 SİHA ile Bayraktar KIZILELMA ile ilgili devam eden geliştirme çalışmalarını anlattı.

Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Akdeniz'de TCG ANADOLU'yla ortak tatbikat gerçekleştiren ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a, tatbikatta görev alan Türk komutanlar ve subaylar ile Selçuk Bayraktar'ı davet etti.

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Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) geliştirme çalışmalarını yürüten Bayraktar, USS Gerald R. Ford gemisinde teknik incelemeler gerçekleştirdi.

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Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi

İnceleme gezisine Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Hava Eğitim Komutanlığından Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol ile teknik heyetlerde yer alan subaylar katıldı.

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Selçuk Bayraktar ABD uçak gemisinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi

Antalya Havalimanı'ndan havalanan C-2 nakliye uçağıyla uçak gemisine inen Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti ve Selçuk Bayraktar'a, Baykar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güney eşlik etti.

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