Selami Şahin'den kızı Meryem İrem'in Edis ile öpüşmesine ilk yorum! İrem Derici diyaloğu yeniden hortladı!
Selami Şahin kızı Meryem İrem Şahin'in popçu Edis ile öpüştüğü görüntülere ilk kez yorum yaptı. Selami Şahin'in açıklaması akıllara yıllar evvel karısı Didem Şahin'in İrem Derici hakkındaki 'horoz-tavuk' çıkışını getirdi!
Yeni albüm için kolları sıvayan usta müzisyen Selami Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine, "Çocuklarım büyüdü onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidirler. Onlar karar verir ben ise sadece karşılarım." ifadelerini kullandı.
Usta müzisyen Selami Şahin'e ünlü popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile öpüşmesi soruldu.
Selami Şahin'den kızı İrem'in Edis ile öpüştüğü görüntülere ilk yorum
Şahin, "Çocuklarım büyüdü onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidirler. Onlar karar verir ben ise sadece karşılarım." ifadelerini kullandı.
Son zamanların tartışma konusu haline gelen kadın sanatçıların transparan kıyafetler tercih etmelerine değinen Selami Şahin, "Her şey tadında güzel. Sahneye çıkıyorsa ona göre giyinmeli. Oraya gelen kıyafete değil, sese geliyor o yüzden açık saçık olmamalı." dedi.