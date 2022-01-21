Selami Şahin'den kızı Meryem İrem'in Edis ile öpüşmesine ilk yorum! İrem Derici diyaloğu yeniden hortladı!

Yeni albüm için kolları sıvayan usta müzisyen Selami Şahin, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, popçu Edis'in kızı İrem Şahin ile olan öpüşme fotoğrafının hatırlatılması üzerine, "Çocuklarım büyüdü onların hayatına karışmıyorum. Evlatlarım benimle arkadaş gibidirler. Onlar karar verir ben ise sadece karşılarım." ifadelerini kullandı.