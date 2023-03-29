Selami Şahin itirafları peş peşe geldi: Siz yeni mi duydunuz! Kadınlarla görüntüleri olay olmuştu
74 yaşındaki sanatçı Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları durdurup ofisine davet ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Selami Şahin'in, Etiler'de çekilen görüntüleri bu iddiayı daha da güçlendirdi. Menajerinden yalanlama gelirken sosyal medyada "Selami Şahin" itirafları geldi... İşte haberin ayrıntıları...
Selami Şahin'in Etiler'de bir AVM'nin önünde çekilen görüntüleri şok etkisi yarattı. Selami Şahin'in, yolda durdurup bir süre sohbet ettiği kadınları ofisine davet ettiği öne sürüldü. Selami Şahin'in menajeri çıkan iddiaları reddederken, sosyal medyada Selami Şahin'le ilgili bazı itiraflar geldi. Kendi yaşadıkları olayları anlatanlar, "Bu halleri yeni değil" ifadelerini kullandı.
Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçının bölgede oturan kadınları rahatsız ettiği ortaya çıktı.
74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları durdurup bir sohbet ettikten sonra ofisine kahve içmeye davet ettiği ifade edildi.
Selami Şahin tarafından durdurulan 2 kadından ortak açıklama geldi. Sabah'a konuşan kadınlar "Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!" dediler.