Selahattin Taşdöğen metrobüsteki güvenlik görevlileri ile tartışıp karakolluk oldu

Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.