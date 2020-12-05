Selahattin Taşdöğen metrobüsteki güvenlik görevlileri ile tartışıp karakolluk oldu
Geçtiğimiz gün Mecidiyeköy'de Selahattin Taşdöğen ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.
Selahattin Taşdöğen, geçtiğimiz günlerde asistanı ve 8 yaşındaki kızı ile birlikte İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için durağa geldi. Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncuyu, güvenlik görevlileri durdurunca gerginlik çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre: Görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyledi. Ünlü oyuncu ise akbil bastığını bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini belirtti. Konuşma sırasında maskesini indiren Taşdöğen'i güvenlik görevlisinin uyarması sonrası taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Ardından Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandığı ileri sürüldü.
Arbede de Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadelerinin alınması için karakola götürdü.
Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.