Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncu hamile eşini sırtında taşıdı
Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı nisan ayında dünyaevine girdiği eşi Lara Tümer ile Bodrum'da görüntülendi. Bebeklerinin doğması için gün sayan çiftin neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.
Son olarak Pera Palas'da 'Halit' karakterini canlandıran 32 yaşındaki oyuncu Selahattin Paşalı 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi Lara Tümer ile nisan ayında nikah masasına oturmuştu.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift bebek doğmadan önce tatil yapmak için Bodruma gittiler.
Çift Ortakent'teki bir plajda objektiflere takıldı. Paşalı ve Tümer bir süre plajda sohbet ettikten sonra soluğu Ege'nin serin sularında aldı.
Denizde eğlenceli anlar yaşayan çiftten ünlü oyuncu, bir ara hamile eşini sırtında taşıdı. İkili, zaman zaman denizde romantizm de yaşadı. Paşalı ve Tümer'in o anları objektiflere böyle yansıdı.