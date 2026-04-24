Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'dan şok hamle! Bir şans daha mı verdi?
Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı’nın evliliğinde bir süredir konuşulan kriz iddiaları, son günlerde iyice gündeme oturdu. Çiftin yaptığı açıklamayla zor bir süreçten geçtiklerini kabul etmesinin ardından Lara Paşalı’dan gelen hamle, dikkatleri yeniden üzerlerine çekti.
Başarılı projeleriyle adından söz ettiren Selahattin Paşalı, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Özellikle partneriyle yakınlaştığı iddialarının ardından evliliklerinde sorun yaşadıkları öne sürülen çift, günler süren sessizliğin ardından ortak bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.
2022 yılında evlenen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alarak anne-baba olmuştu.
Uzun süre örnek çift olarak gösterilen ikilinin evliliğinde yaşanan bu gelişmeler, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İddiaları güçlendiren en önemli detaylardan biri ise Lara Paşalı’nın sosyal medya hamleleri oldu. Ünlü isim, önce eşiyle olan tüm fotoğrafları hesabından kaldırdı. Bununla da sınırlı kalmayıp paylaştığı bir hikâyede alyans takmaması da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca çiftin evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada kutlamaması da takipçilerin gözünden kaçmadı.