Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti

Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti

Gençlik yıllarında müezzinlik yaptıktan sonra arabeske yönelen ve bir dönem fırtına gibi esen 56 yaşındaki Selahattin Özdemir'den korkutan bir haber geldi.

Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti - Sayfa 1

'Yaşarken ölenler için', 'Kimseyi bu kadar sevmedim' ve 'Aramızda sıra dağlar' gibi arabesk parçalarıyla yıldızını parlatan Selahattin Özdemir'den hayranlarına kötü haber. Önceki gece Mersin'de kalp krizi geçiren Özdemir'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti - Sayfa 2

Olay, önceki gece meydana geldi. Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağırılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti - Sayfa 3

Yoğun bakıma alındı: İlk belirlemede kalp krizi geçirdiği saptanan Özdemir, acildeki müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı.

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Selahattin Özdemir'in son sağlık durumu nasıl kalp krizi geçirmişti - Sayfa 4

Hayati tehlikesi bulunuyor: Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayranları ise Selahattin Özdemir için dua istedi.

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