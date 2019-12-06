Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırdılar

HDP'den açıklama geldi

HDP, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sn. Selahattin Demirtaş'ın ailesi bu sabah saatlerinde cezaevi ziyaretine giderken trafik kazası geçirmişlerdir, aile bireyleri Çorlu Devlet Hastanesi, Reyap Hastanesi ve Vatan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Halkımızı dayanışmaya bekliyoruz. Tüm halkımıza duyurulur." dedi.