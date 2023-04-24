Selahattin Demirtaş: Hapisten çıkınca Başak'la yeniden nişan, düğün yapacağız! Kızım çok başlık istiyor
EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden çıktıktan sonrası için eşi Başak Demirtaş'la yaptıkları anlaşmayı açıkladı: " Başak ile sözleştik, çıkınca yeniden nişan, düğün yapacağız. Aşmam gereken tek sorun kaldı. Küçük kızımız Dılda annesi için ciddi başlık parası istiyor."
Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halk TV çalışanlarının sorularını cevapladı. Demirtaş, seçimden sonra yeni iktidarın ilk iş deprem bölgesine gitmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu yedi yıl seni çok yıpratmış" mesajı gönderdi. Halk TV Programcısı Şule Aydın'ın "Başak Hanım'a ilişkin hayaliniz var mı? Ah çektiğiniz?" sorusu üzerine Demirtaş yaptıkları anlaşmayı da şöyle açıkladı:
İnce yerden sormuşsunuz Şule Hanım :) Ve de ucu yanık bir köşeden… Birbirimize verdiğimiz çok söz var ve hayallerimiz. İlk defa söylüyorum, Başak ile alyanslarımızı yakın zamanda yeniledik. Yeniden sözleştik ve çıkınca nişan, düğün derken sıfırdan başlamaya karar verdik.
Kızlarımız küçük bir kır düğünü için organizasyonu üstlendiler bile. Kaybettiğimiz yıllara inat, ilk günkü gibi başlamaya kararlıyız biz. Bize göre aşk yoksa gerisi boştur, yapaydır. Mücadeleyi, hayatın anlamını ve değerlere bağlılığı diri tutan şey aşktır. Burada işte bunu elimizden almalarına asla izin vermedik."
Aşmam gereken tek bir sorun kaldı, küçük kızımız Dılda annesi için ciddi bir başlık parası istiyor :) Bakalım artık, bulacağız bi’ çaresini.