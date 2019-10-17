Selahattin amca 27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor

"Parasını yemem satıp hayır işi yapacağım"

Bakır eşyaları kimin bıraktığını hatırlamadığını belirten Kayık şunları söyledi:

“Bu emanetleri getirdiler. ‘Bunları kalayla usta’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim. 13 Mart Depremi’nden 2 gün önceydi, birkaç gün sonra kalaylama işi biter gelip alabilirsiniz dedim. İki gün sonra deprem oldu, ondan sonra daha da kimse gelmedi. Ben bunları iş yerinin bodrumuna koydum orada duruyorlar. Şimdi bunları satıp yardımda bulunacağım Allah izin verirse eğer. Ben bunun parasını yemem. Camiye ya da bir yere vermeyi düşünüyorum. Hiç gelip soran olmadı ben getirenleri tanımıyorum. Üzerinden tam 27 sene geçmiş, bekledim gelen olsaydı verecektim ama gelmediler duruyor orada."