Sel, yıldırım,su baskını... Meteoroloji'den saatli uyarı bu iller dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre özellikle akşam saatlerinde bazı bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler eski müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'u hafta sonu için uyardı.
Bazı bölgelerde yazdan kalma günler yaşanırken Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlara dikkat!
Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.