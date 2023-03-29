Sel sonrası balıklar yok olmuştu! Çamur rengine dönen Balıklıgöl'ün son haline bakın
İhlas Haber Ajansı
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Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl, deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini almıştı. Suyun normale dönmesiyle balıklar yeniden ortaya çıktı. İşte Balıklıgöl'ün son hali...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'ün suyu rengi çamura dönmüş ve bazı noktalarında hasar oluşmuştu.
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Suyu berraklaşmaya başlayan Balıklıgöl’ü bu kez de sel felaketi vurdu. Sel sonrası göl yeniden çamur rengini aldı. Ekiplerin günlerdir yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye başladı.
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Suyun berraklaşmasıyla balıklar da yeniden görülmeye başladı. Ekiplerin göle temiz su takviyesi ve oksijen pompalama işlemleri devam ediyor.
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İşte Balıklıgöl'ün son hali...
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