Sel felaketinin vurduğu Libya'da acının izleri dron ile görüntülendi!
Anadolu Ajansı
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Libya'da 10 Eylülde yaşanan ve ülke genelinde büyük yıkımlar yaşatan Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinin izleri havadan dron ile görüntülendi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Derne kentinde Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.
Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.
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Orta Akdeniz'de etkili olan fırtına birçok yerleşim yerinin yanı sıra özellikle Derne'de felaketine neden oldu.
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Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.
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Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.
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