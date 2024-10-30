Sel felaketi! Ülkeden feci görüntüler geldi, 51 kişi hayatını kaybetti, köprüler çöktü
İSPANYA şiddetli yağışların etkisi altında... Ülkeden gelen son görüntüler inanılmaz... Yapılan açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan bölgede tarım alanları ve yüzlerce araç sular altında kaldı.
Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde en az 51 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.