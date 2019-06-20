Sel felaketi ile sarsılmıştı Trabzon Araklı için meteorolojiden yeni uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.