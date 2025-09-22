Sel felaketi bölgesinde sıcaklıklar yükseliyor! Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da rüzgara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hafta sonu sel felaketinin yaşandığı Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar hissedilir şekilde yükseliyor. İşte il il beklenen hava durumu...
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinden sıcaklık, 3 ilâ 5 derece yükseliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar var. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.