Sel felaketi bölgesinde sıcaklıklar yükseliyor! Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da rüzgara dikkat

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinden sıcaklık, 3 ilâ 5 derece yükseliyor. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar var. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.