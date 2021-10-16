Seksilik itirafı geldi! 'Vücuduna bir nefes üflenmiş gibi' deyip Menajerimi Ara Kırgın Çiçekler yıldızı anlattı

DasDas’taki oyununuzda yüzyıllardır alışık olduğumuz ‘Romeo Ve Juliet’i mi izleyeceğiz yoksa farklı bir uyarlama mı?

Deniz Can Aktaş: Bizim yorumumuz günümüzde geçiyor ve yeni nesil... Ama Shakespeare’in dilini, melodisini ve metnini değiştirmeden günümüze aktarmaya çalıştık. O aşkın acı yönlerini çok daha fazla dile getiriyor; biz biraz daha eğlenceli, dinamik bir yerden anlatmaya çalışıyoruz.

Naz Çağla Irmak: Evet, aslında biz bugünden ve biraz da kendi içimizden yola çıkarak karakterleri bulduk. 16’ncı yüzyılda bu nasıldı acaba?’ diye düşünmedik, ‘Ben bunu nasıl hissederim’ diye düşündük.