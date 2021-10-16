Seksilik itirafı geldi! 'Vücuduna bir nefes üflenmiş gibi' deyip Menajerimi Ara Kırgın Çiçekler yıldızı anlattı
Menajerimi Ara dizisiyle yıldızı parlayan Deniz Can Aktaş ve Kırgın Çiçekler, Tövbeler Olsun dizileriyle tanınan Naz Çağla Irmak çarpıcı itiraflarda bulundu.
24 yaşındaki Naz Çağla Irmak ve 28 yaşındaki Deniz Can Aktaş, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Şimdilerde Romeo ve Juliet rolleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan ikili açıklamalarıyla olay oldu.
DasDas’taki oyununuzda yüzyıllardır alışık olduğumuz ‘Romeo Ve Juliet’i mi izleyeceğiz yoksa farklı bir uyarlama mı?
Deniz Can Aktaş: Bizim yorumumuz günümüzde geçiyor ve yeni nesil... Ama Shakespeare’in dilini, melodisini ve metnini değiştirmeden günümüze aktarmaya çalıştık. O aşkın acı yönlerini çok daha fazla dile getiriyor; biz biraz daha eğlenceli, dinamik bir yerden anlatmaya çalışıyoruz.
Naz Çağla Irmak: Evet, aslında biz bugünden ve biraz da kendi içimizden yola çıkarak karakterleri bulduk. 16’ncı yüzyılda bu nasıldı acaba?’ diye düşünmedik, ‘Ben bunu nasıl hissederim’ diye düşündük.
Pandemi öncesi tiyatronun yükselişi başlamıştı. Ekranda gördüğümüz birçok isim de sahneyi tercih etti. Bu sefer dizi oyuncuları tiyatrocuların işini elinden alıyor gibi bir algı da oluştu. Ne düşünüyorsunuz?
Deniz Can Aktaş: Buna tek taraflı bakmamalı. Tiyatrocular ekranda bulunuyor, ekrandakilerin de sahnede olmasının bir sakıncası yok bence. Özgürlüğün olduğu bir yer, herkesin deneme fırsatı olmalı. Ne kadar erken orada bulunursan da artı. Hepimiz için farklı kapılar açıyor ve içimizde başka yolculuklara vesile oluyor. Çok değerli.
Naz Çağla Irmak: Oyunculuk büyük bir çerçeve, birçok dalı var, ayrıştırmak doğru mu bilmiyorum. Bir de keyif almak ve kendi kariyerini beslemek için her Oyuncu bunu denemeli.
Oyuna dönersek; siz gerçek hayatınızda ne kadar Romeo ve ne kadar Juliet’siniz?
Naz Çağla Irmak: Saçlarımı kestirdikten sonra daha kadınsı görünüyorum ama Juliet’in çocuksuluğu bende de var. Fakat Juliet’in dış dünyaya karşı olan bilgisizliği bende yok, bilmekten kastım da şu; o sadece dadısını tanıyor ve dış dünyadaki gözü o. Ben o kadar değilim. Bunun yanı sıra aşk onu olgunlaştırıyor. Aşk beni de olgunlaştırıyor.