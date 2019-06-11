Seksi şarkıcı Simge Sağın'nın bikinili paylaşım fena "Bana aşk lazım'
Çeşme'de tatil yapan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bikinili kareler beğeni topladı.
Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın son paylaşımı olay oldu. Bikinili paylaşımına yorum yağarken Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken güzel şarkıcı Simge Sağın, tatil sezonunu açtı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bikinili kareler beğeni topladı.
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Çeşme'de bulunan şarkıcı yaptığı tatilden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Simge Sağın, plajda güneşlenirken çektiği bikilini fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel şarkıcı paylaşımına "Güneş tenimde güzel. Bana aşk lazım" notunu yazdı
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